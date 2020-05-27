Собянин заявил о готовности Москвы к проведению парада Победы 24 июня

"Вы спрашивали еще о готовности к параду [Победы]. Мы все организационно-технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и последующего проведения Парада", - сказал он. Мэр добавил, что необходимые организационные мероприятия будут проработаны столичными властями вместе с администрацией президента и министерством обороны.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Москвы готовы к репетиции и проведению парада Победы 24 июня, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Кремль исходит из того, что до 24 июня, на которое назначен парад Победы, ситуация с коронавирусом еще улучшится. Первоначально на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы, которые впоследствии были перенесены с 9 мая на более поздний срок из-за эпидемической ситуации, были приглашены многие иностранные лидеры и руководители международных организаций.

26 мая президент приказал начать подготовку к нему. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. Президент отметил, что посчитал возможным назначить парад Победы с учетом того, что ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооруженных силах остается стабильной после прохождения пика инфекционных заболеваний.