МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Всероссийский открытый урок по кибербезопасности пройдет 1 июня на портале урокцифры.рф. Эксперты ведущих технологических компаний напомнят региональным министрам образования и директорам школ о правилах защиты детей в интернете, сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика".

"Мероприятие для региональных министров образования и директоров школ состоится в формате онлайн-конференции. Онлайн-трансляция урока по кибербезопасности состоится 1 июня в 11:00 на сайте проекта урокцифры.рф, а также будет доступна социальной сети "ВКонтакте", - говорится в сообщении.

Эксперты в сфере цифровой экономики расскажут на уроке о ключевых аспектах правильного поведения детей в интернете. С помощью интерактивных игровых тренажеров, созданных в рамках проекта "Урок цифры", школьники смогут познакомиться с основами кибербезопасности, узнать, как подобрать надежный пароль, защититься от взлома аккаунтов в социальных сетях, защитить умные устройства и научиться отличать сайты мошенников от настоящих.

В уроке по кибербезопасности примут участи первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, генеральный директор компании "Яндекс" Елена Бунина, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Владимир Габриелян, основатель "1С" Борис Нуралиев, руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко, зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Модератором меропрятия выступит генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир.

В организации напомнили, что в условиях пандемии коронавируса дети стали проводить значительную часть своего времени в цифровой среде, поэтому важно повышать уровень их грамотности в вопросах кибербезопасности.

"Урок цифры" - всероссийский образовательный проект, позволяющий школьникам развить навыки и компетенции в сфере цифровой экономики и получать знания от ведущих технологических компаний. Инициаторами проекта выступают Минпросвещения, Минкомсвязь и АНО "Цифровая экономика".