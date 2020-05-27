В общежитии Петербургского университета путей сообщения выявлены случаи коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у группы аспирантов и студентов Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I (ПГУПС). Учащиеся из Узбекистана проживают в одном из общежитий вуза, говорится в сообщении пресс-службы университета.

По информации пресс-службы, студенты самостоятельно сдали тест на коронавирус и получили положительные результаты, однако не уведомили об этом администрацию университета и заведующего общежитием. Из-за этого заразившиеся были с опозданием изолированы от остальных жильцов общежития.

"В результате несоблюдения указанных требований и рекомендаций ряд аспирантов и студентов из Узбекистана, проживающих в общежитии 7а, оказались инфицированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого инфицированные студенты неоднократно нарушали условия изоляции, поэтому сейчас рассматривается вопрос об их отчислении.

27 апреля ТАСС сообщал, что общежитие № 5 к.3 Петербургского государственного университета путей сообщения закрыли на карантин из-за подтвержденного диагноза "коронавирус" у одного из студентов. По информации сайта университета, общежития № 5 к.3 и № 7а располагаются по одному адресу - ул. Малая Посадская, 22-24.

Ранее на карантин было закрыто общежитие Санкт-Петербургского политехнического университета с более чем 500 иностранными студентами из-за выявления у одного из учащихся коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.