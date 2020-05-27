Власти Москвы готовы постепенно вернуть объемы оказания плановой помощи в больницах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют увеличить объемы оказания плановой помощи в больницах Москвы, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Прогулки по графику и открытие всех магазинов. В Москве могут смягчить режим самоизоляции

Кроме того, мэр отметил, что более половины коек в коронавирусных стационарах Москвы свободны.

"Мы начали переводить плановую помощь в целый ряд больниц. Мы создали мощную группировку для борьбы с коронавирусом - около 20 тыс. больничных коек, плюс 5 тыс. обсервационных коек, и порядка 15 тыс. временных медцентров. <…> У нас практически половина коечного фонда свободна. Это означает, что мы постепенно можем выводить плановую помощь в нормальную работу. Плюс, мы увеличили возможность предоставления плановой помощи в действующих больницах", - сказал Собянин.

Также мэр отметил, что количество госпитализаций тяжелых больных с коронавирусной инфекцией в Москве с 12 мая уменьшилось на 40%.

"С одной стороны, раскрывая работу огромного количества предприятий, увеличивая транспортные потоки, с другой стороны, ужесточая требования, <...> мы добились неплохих результатов. С 12-го числа по сегодняшний день у нас сократилась на 40% госпитализация тяжелых больных с коронавирусом. Это является безусловным маркером",- сказал Собянин.

Он добавил, что сократилось также и количество пациентов с коронавирусной пневмонией на 40%.

Мэр столицы отметил, что власти Москвы контролируют ситуацию с коронавирусом в городе. Он выразил надежду, что она будет только улучшаться.

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