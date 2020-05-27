Генпрокурор поручил усилить надзор за мерами против нового всплеска коронавируса

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил усилить надзор за выполнением всех необходимых мер для недопущения нового всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, такое поручении Краснов дал в ходе оперативного совещания с руководителями прокуратур Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

"Генеральный прокурор РФ по итогам обсуждения наиболее острых проблем поручил прокурорам обратить особое внимание на основные задачи, к которым в первую очередь относится надзор за выполнением контролирующими органами всего комплекса необходимых мероприятий в целях недопущения нового всплеска заболеваемости", - сообщили в надзорном ведомстве.

Также Краснов поручил пресекать распространение фейков о коронавирусе, обеспечить надзор за расходованием средств на борьбу с пандемией, права россиян на охрану здоровья, медпомощь, бесперебойное снабжение пациентов жизненно важными лекарственными препаратами. Генпрокурор потребовал пресекать факты принуждения людей к увольнению и незаконного сокращения их зарплаты.

Кроме того, он поручил усилить надзор за обеспечением господдержки малого и среднего бизнеса, включая выплаты работникам, предоставление им льгот, отсрочек по платежам и других гарантий. "Краснов напомнил, что по его поручению внесены изменения в действующий порядок согласования внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он потребовал внимательно ему следовать и пресекать нарушения контролерами установленных запретов", - добавили в Генпрокуратуре.

Ликвидация ЧС

Краснов потребовал от подчиненных не ослаблять прокурорский надзор в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Генеральный прокурор указал на необходимость сохранения качества надзора <...> за исполнением законодательства в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности", - отметили в надзорном ведомстве. В ряде регионов продолжается весенний паводок, в Сибири из-за жары происходят лесные пожары.