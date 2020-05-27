В России разработали тест для выявления специфического иммунитета к коронавирусу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Специалисты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи разработали тест-систему, выявляющую специфический иммунитет к новому коронавирусу. Благодаря ей можно определить стадию заболевания у человека, а также отбирать потенциальных доноров плазмы для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

"ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России разработана уникальная тест-система, выявляющая специфический иммунитет - антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека, что позволяет не только определить стадию заболевания, но и использовать результаты для отбора потенциальных доноров плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19 из числа уже переболевших", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что научными учреждениям Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, Роспотребнадзора и Российской академии наук за короткое время удалось разработать и наладить производство широкого спектра тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции.

"Все тест-системы проверены Росздравнадзором в соответствии с законодательством и выпущены в обращение. В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики COVID-19 в мире по точности и охвату населения", - добавили в министерстве.