В Ивановской области ошибочно выявили коронавирус у 24 медиков райбольницы

ТАСС, 27 мая. Положительные результаты теста на коронавирус были ошибочно выявлены у 24 сотрудников Родниковской ЦРБ в Ивановской области. Власти связывают сбой с нарушением технологии забора проб, сообщил в среду журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

В понедельник Фокин сообщил журналистам о выявлении положительных тестов на коронавирус у 24 сотрудников Родниковской ЦРБ - инфекция одновременно подтвердилась у всех обследуемых медработников, у которых не было симптомов заболевания. Медики предположили, что мазки были взяты с нарушением технологии, после этого был сделан повторный тест.

"Все 24 человека отрицательны. [С чем связан такой сбой], пока мы не можем причины назвать, надо разобраться, скорее всего, с правильностью забора. Изначально было понятно, что что-то произошло не так, потому что у всех 24 человек не может быть одинаковый ковид. Сделали повторно. По каждому положительному [пациенту] ситуацию внимательно смотрим, и если у нас есть сомнения, значит перебираем мазки", - сказал он.

Как отмечалось ранее, больница работает в обычном режиме, приемы распределили на оставшихся сотрудников.

По состоянию на 27 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрировано 1686 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 47 диагнозов. Выздоровели 599 пациентов, отмечено 18 летальных случаев.