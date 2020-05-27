В Татарстане выпустили почтовую марку к 100-летию республики

КАЗАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь 100-летия образования Татарской АССР, прошла в Госсовете республики в среду. Почтовая марка с изображением герба Татарстана, национального орнамента и достопримечательностей региона выпущена тиражом 250 тыс. экземпляров, сообщили в среду журналистам в пресс-службе президента республики.

"Сегодня в Казани в здании Государственного Совета РТ состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь 100-летия образования Татарской АССР. В церемонии памятного гашения приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана, Герой Труда России Минтимер Шаймиев. На ней изображены герб Татарстана, национальный орнамент, достопримечательности республики, а также достижения региона в сельскохозяйственной и промышленной отраслях", - говорится в сообщении.

Будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Казани. Новую почтовую марку можно купить в отделениях "Почты России". К юбилею республики планируется выпустить почтовый блок с надпечаткой. На почтовой миниатюре 2015 года серии "Гербы городов и субъектов Российской Федерации" выполнена надпечатка нового номинала и памятного текста, а также добавлена надпись "100 лет" и новый номинал в размере 100 рублей.

На мероприятии госсоветнику республики Минтимеру Шаймиеву представили памятную монету Банка России, выпущенную к юбилею республики номиналом 3 рубля. На серебряной монете серии "100-летие образования Республики Татарстан" изображены молодые люди в традиционных татарских костюмах, исполняющие национальный танец. Тираж - 3 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г. Памятные экземпляры почтовых марок и юбилейных монет будут переданы в Национальный музей Республики Татарстан, Государственный архив Республики Татарстан и Музей истории государственности Татарстана.

В Госсовете Татарстана в честь столетия со дня подписания декрета об образовании республики прошло торжественное заседание. Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин в основном докладе рассказал об истории и современности республики. Выступили также представители парламентских фракций. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса широкое празднование юбилея республики намечено на 30 августа.

27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании ТАССР. Меньше чем через месяц, 25 июня 1920 года, власть в Татарской республике в торжественной обстановке была передана Временному революционному комитету ТАССР. Первым руководителем созданной республики Политбюро ЦК РКП(б) утвердило Сахибгарея Саид-Галеева.