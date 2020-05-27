Мосгордума предложила предусмотреть в ТК РФ норму о возможности удаленной работы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы приняли постановление о поддержке внесения в Госдуму законопроекта, закрепляющего в Трудовом кодексе РФ возможность удаленной работы. Соответствующее постановление принято на первом онлайн-заседании столичного парламента, сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Прогулки по графику и открытие всех магазинов. В Москве могут смягчить режим самоизоляции

"Законопроектом предлагается закрепить норму, прямо указывающую на то, что в трудовом договоре или ином документе в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме. Также должен быть определен ряд дополнительных условий: срок, в течение которого работник временно выполняет работу в дистанционной форме, или график работы "на удаленке", режим рабочего времени, способы и средства связи работника и работодателя", - сказал Шапошников.

Он добавил, что депутаты предлагают внести изменения в статью 57 Трудового кодекса РФ. По его словам, необходимость данных поправок обусловлена сложившейся ситуацией: распространение коронавируса и вынужденная самоизоляция граждан стали причиной перехода многих россиян на дистанционный формат работы.

"При этом работники и работодатели сталкиваются с проблемой оформления соответствующих правовых отношений. Действующее трудовое законодательство не содержит специальных норм, регулирующих временное или частичное выполнение работником своей работы вне стационарного рабочего места. Предложенные изменения позволят обеспечить четкость и однозначность законодательных предписаний и, следовательно, реальные гарантии соблюдения прав и обязанностей работников и работодателей", - сказал председатель Мосгордумы.

Он отметил, что данная инициатива не утратит своей актуальности и после изменения эпидемиологической обстановки, так как позволит работникам и работодателям по взаимному соглашению предусматривать возможность временного или частичного выполнения работы в дистанционной форме.