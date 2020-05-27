Пульмонолог заявил, что курильщики больше подвержены осложнениям при COVID-19

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Риск возникновения осложнений при вызываемом коронавирусом заболевании у курильщиков выше, чем у некурящих. Об этом говорится опубликованном в среду комментарии Австрийского общества пульмонологии по случаю предстоящего 31 мая Всемирного дня без табака.

Австрийские пульмонологи считают спорным вопросом, подвержены ли курящие люди более высокой угрозе заражения коронавирусом, чем некурящие, потому что в настоящее время отсутствует прозрачная статистика по учету таких случаев. "Но в принципе это можно предположить, потому что курильщики более уязвимы перед вирусами гриппа и инфекциями верхних дыхательных путей и легких", - отметил генеральный секретарь Австрийского общества пульмонологии, директор клиники пульмонологии при Университетской клинической больнице имени Кеплера в Линце Бернд Лампрехт.

Специалист при этом не сомневается, что активные курильщики при вызываемом коронавирусом заболевании сталкиваются с повышенным риском развития тяжелого заболевания с осложнениями, чем некурящие. "Недавний мета-анализ, в котором были проанализированы исследования 2 473 подтвержденных случаев заражения COVID-19, показывает, что у активных курильщиков риск развития тяжелого осложнения болезни на 45% выше. Другое исследование демонстрирует, что курящие в 2,4 раза чаще, чем некурящие, попадают в отделение интенсивной терапии и нуждаются в вентиляции легких. Смертность также значительно выше, чем у бывших курильщиков или некурящих", - подчеркнул Лампрехт.

Кроме того, хроническая обструктивная болезнь легких может осложнить течение заболевания коронавирусной инфекцией. Эксперт при этом обратил внимание, что пока нет научных исследований вопроса о том, может ли коронавирус передаваться с сигаретным дымом. Однако для защиты окружающих курильщикам на открытом воздухе надо соблюдать дистанцию не менее двух метров от других людей, а в закрытых помещениях и вовсе полностью избегать курения, заключил пульмонолог.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. По данным организации, число заразившихся в мире превысило 5,5 млн, а количество умерших - около 350 тыс.