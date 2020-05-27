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Пандемия коронавируса нового типа

Пульмонолог заявил, что курильщики больше подвержены осложнениям при COVID-19

Генеральный секретарь Австрийского общества пульмонологии Бернд Лампрехт отметил, что у активных курильщиков риск развития тяжелого осложнения болезни на 45% выше

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Риск возникновения осложнений при вызываемом коронавирусом заболевании у курильщиков выше, чем у некурящих. Об этом говорится опубликованном в среду комментарии Австрийского общества пульмонологии по случаю предстоящего 31 мая Всемирного дня без табака.

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Австрийские пульмонологи считают спорным вопросом, подвержены ли курящие люди более высокой угрозе заражения коронавирусом, чем некурящие, потому что в настоящее время отсутствует прозрачная статистика по учету таких случаев. "Но в принципе это можно предположить, потому что курильщики более уязвимы перед вирусами гриппа и инфекциями верхних дыхательных путей и легких", - отметил генеральный секретарь Австрийского общества пульмонологии, директор клиники пульмонологии при Университетской клинической больнице имени Кеплера в Линце Бернд Лампрехт.

Специалист при этом не сомневается, что активные курильщики при вызываемом коронавирусом заболевании сталкиваются с повышенным риском развития тяжелого заболевания с осложнениями, чем некурящие. "Недавний мета-анализ, в котором были проанализированы исследования 2 473 подтвержденных случаев заражения COVID-19, показывает, что у активных курильщиков риск развития тяжелого осложнения болезни на 45% выше. Другое исследование демонстрирует, что курящие в 2,4 раза чаще, чем некурящие, попадают в отделение интенсивной терапии и нуждаются в вентиляции легких. Смертность также значительно выше, чем у бывших курильщиков или некурящих", - подчеркнул Лампрехт.

Кроме того, хроническая обструктивная болезнь легких может осложнить течение заболевания коронавирусной инфекцией. Эксперт при этом обратил внимание, что пока нет научных исследований вопроса о том, может ли коронавирус передаваться с сигаретным дымом. Однако для защиты окружающих курильщикам на открытом воздухе надо соблюдать дистанцию не менее двух метров от других людей, а в закрытых помещениях и вовсе полностью избегать курения, заключил пульмонолог.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. По данным организации, число заразившихся в мире превысило 5,5 млн, а количество умерших - около 350 тыс.

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