В Уфе коронавирусом заразились 11 сотрудников завода авиадвигателей УМПО

УФА, 27 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвержден у 11 сотрудников завода УМПО в Уфе, входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации "Ростех". На лечении в стационаре находятся двое из них, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики Башкирии.

"На сегодняшний день 11 зараженных коронавирусом на УМПО, один выздоровел, восемь на домашней самоизоляции, у них легкое течение заболевания, возможно, просто переносчики. Двое находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии. Вспышку заболевания на территории УМПО руководство предприятия связывает с большим количеством проведенных тестов, завод работает", - сказала собеседница агентства.

В управлении Роспотребнадзора по Башкирии журналистам сообщили, что на заводе проводятся профилактические мероприятия.

По состоянию на среду в республике выявлено 2 942 случая заражения коронавирусом, умерли 18 человек, на лечении в стационарах находятся 874 пациента.

УМПО основано в 1925 году, входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) госкорпорации "Ростех". Основными видами деятельности являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники. По данным с сайта предприятия, в объединении работают более 23 тыс. человек.