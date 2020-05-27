Администрации Сочи не удалось добиться сноса комплекса апарт-отелей как самостроя

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска администрации Сочи о сносе комплекса апарт-отелей "Арт Лайт Сити" в Имеретинской низменности, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Решение вступает в законную силу, что дает право собственникам в полной мере пользоваться помещениями апарт-отелей.

"В 2017 году суд удовлетворил требования истца о сохранении объектов в реконструированном состоянии и признании права на эти объекты. В феврале 2019 года администрация Сочи обратилась в суд с иском о сносе этих объектов. Судом первой инстанции иск был оставлен без удовлетворения, апелляционная инстанция поддержала это решение", сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Собеседница агентства уточнила, что изначально у застройщика имелось разрешение на строительство комплекса апарт-отелей, при строительстве была нарушена этажность зданий, возведены не предусмотренные проектной документацией лишние этажи, которые впоследствии были узаконены под предлогом реконструкции зданий. "В ходе проведения ряда экспертиз было доказано, что это нежилые помещения", - резюмировала она.

Адвокат Галина Волошенко, представляющая интересы 24 владельцев помещений в "Арт Лайт Сити", пояснила ТАСС, что таким образом собственникам помещений удалось избежать сноса комплекса, состоящего из восьми корпусов. "На сегодняшний день, после решения суда апелляционной инстанции, это решение вступает в силу, и собственники помещений могут пользоваться ими полноправно", - отметила собеседница агентства, уточнив, что после данного решения к комплексу должны применяться все нормы, соответствующие законным объектам строительства.

Власти Сочи год добиваются отмены решений судов, которые узаконили ввод в эксплуатацию домов, построенных, по мнению горадминистрации, с нарушениями, в том числе комплекса "Арт Лайт Сити". Он построен как гостиничный и был введен в эксплуатацию по суду в 2017 году. Ранее администрация города Сочи предлагала приводить подобные объекты к проектной документации и сносить лишние этажи.

Борьба с самостроями

В 2016 году администрация Сочи выдала разрешение на строительство комплекса "Арт Лайт Сити" - шести трехэтажных зданий. Фактически же было возведено восемь пятиэтажек, застройщик пытался узаконить их через Адлерский районный суд в 2017 году под видом реконструкции. Суд решил сохранить объект в измененном виде, власти подали апелляцию в Краснодарский краевой суд, который в октябре 2018 года отменил решение Адлерского суда. В феврале 2019 года администрация города подала иск об изъятии земельного участка и о сносе зданий комплекса.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи, в 2019 году сносу в Сочи подлежат 54 здания. Часть самостроев ранее была узаконена, а по новому решению судов подлежит сносу.