Аграриев Рязанской области обязали оповещать пчеловодов о применении пестицидов на полях

ТАСС, 27 мая. Депутаты Рязанской областной думы на заседании в среду внесли изменения в региональный закон о пчеловодстве, согласно которым аграрии за три дня должны оповестить пчеловодов о планируемом применении на полях веществ, опасных для насекомых. Пчеловоды также обязаны заранее оповещать сельхозкомпании о размещении поблизости от них пасек, сообщила пресс-служба облдумы.

По данным главного управления ветеринарии Рязанской области, в начале 2019 года в регионе были официально зарегистрированы 29 тыс. пчелосемей. Летом в районах, где развито растениеводство, были отмечены случаи массовой гибели пчел, пострадало порядка 6-7% пчелосемей. По мнению специалистов, гибель пчел была связана с нарушениями в области применения пестицидов и ядохимикатов при обработке полей.

"В законе предусмотрено оповещение аграриями пчеловодов о возникновении опасных для насекомых ситуаций. При применении пестицидов сельхозтоваропроизводители обязаны не менее чем за трое суток предупредить их через СМИ, интернет, размещение информации в общественных местах", - говорится в сообщении на сайте облдумы.

По данным пресс-службы, пчеловоды также должны согласовывать места размещения пасек и направлять уведомления аграрным предприятиям. "Сроки направления уведомлений: для стационарной пасеки - ежегодно до 1 апреля текущего года, для кочевой - не позднее чем за три дня до дня ее размещения", - отметили в пресс-службе.

По данным Национального союза пчеловодов России, массовая гибель пчел была зафиксирована с конца мая 2019 года в 30 регионах России, в том числе в центре и на юге, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане.