Вспышка на складе "Красное и Белое" помешала снятию ограничений в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Вспышка коронавируса на складе компании "Красное и Белое" помешала властям Свердловской области приступить к поэтапному выходу из режима самоизоляции, написал на своей официальной странице Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

"С количеством тестов и свободных мест в больницах у нас все в порядке, остался один пункт - коэффициент распространения коронавируса. Тут нам серьезно подпортила картину вспышка на складе "Красного и белого". Если подобных случаев больше не будет, я снова буду ставить вопрос о поэтапном выходе с карантина, тем более, что уже сейчас многим предприятиям разрешено работать и я вижу, что при соблюдении санитарных правил и ответственном подходе бизнес вполне можно освобождать от ограничений", - говорится в сообщении главы региона.

Губернатор добавил, что сегодня власти Свердловской области утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям - кафе, ресторанам, торговым центрам, магазинам с отдельным входом - для возобновления работы. Она направлена всем бизнес-объединениям региона.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщил об очаге коронавируса в логистическом центре компании "Красное и Белое", где, по данным главы области, было зафиксировано более 150 случаев заражения. По данным прокуратуры, с 5 по 19 мая 2020 года среди сотрудников склада зафиксировано 170 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").