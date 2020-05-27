СМИ: принц Гарри и Меган Маркл сообщили в полицию о беспилотниках над своим домом

ТАСС, 27 мая. Британский принц Гарри и его супруга, американская актриса и модель Меган Маркл, обратились в полицию из-за беспилотников, летающих над их домом в Лос-Анджелесе. Об этом в среду сообщил новостной портал The Daily Beast со ссылкой на друга семьи.

"Они [Гарри и Меган] видят, как эти беспилотники летают над ними, и считают, что дронами управляют фотографы, но не могут быть в этом уверены", - сообщил друг изданию. Он отметил, что супруги опасаются за свою жизнь и безопасность семьи, поскольку беспилотники могут использовать не только папарацци, но и террористы, а Меган ранее уже неоднократно получала расистские угрозы.

По данным портала, принц Гарри и Меган Маркл в мае обращались в полицию уже пять раз. Дроны летают над домом на высоте 20 футов (около 6 м) и выше, пытаясь сфотографировать пару и их сына Арчи.

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи, обеспечив себе финансовую независимость. Как отмечают британские СМИ, одной из причин такого решения могло стать повышенное внимание таблоидов к жизни супружеской четы. Сейчас они проживают в арендованном в Лос-Анджелесе шикарном особняке.