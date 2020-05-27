Более 60 тыс. вологодских школьников обеспечат бесплатным горячим питанием

ВОЛОГДА, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Вологодской области в среду приняли поправки в областной закон о школьном питании, в соответствии с которыми с 1 сентября 2020 года все ученики начальных классов региона будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом в среду сообщает пресс-служба законодательного собрания Вологодской области.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.

"С 1 сентября 2020 года все ученики младшей школы, а это более 60 тыс. детей из 344 учебных заведений, будут получать бесплатное горячее питание. Необходимые средства на эти цели уже заложены в бюджет", - приводят слова председателя законодательного Собрания области, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко.

Соответствующие поправки в региональное законодательство депутаты приняли в среду на 48-й сессии законодательного собрания.

Кроме того, парламентарии приняли решение об увеличении стоимости льготного питания с 50 до 63 рублей в день на ребенка, в последний раз повышение стоимости было в сентябре 2019 года с 35 до 50 рублей. По словам Луценко, средства на повышение норматива также заложены в бюджет области.