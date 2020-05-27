В больницах Смоленщины число мест для зараженных коронавирусом вдвое превысило плановое

ТАСС, 27 мая. Администрация Смоленской области за время пандемии коронавируса сумела организовать госпитальный фонд, почти вдвое превышающий норматив Министерства здравоохранения. В общей сложности в больницах создано более 930 мест, сообщил губернатор Алексей Островский в среду во время рабочего совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое проходило в режиме видеосвязи.

"В соответствии с поручениями Министерства здравоохранения мы в установленные сроки обеспечили развертывание необходимого количества инфекционных коек. Более того, докладываю вам, что мы практически в два раза превысили норматив Министерства здравоохранения, по которому у нас должно быть 467 коек, а мы на сегодняшний день развернули 939 коек", - сказал Островский.

В Смоленской области, по данным на 27 мая, заражение коронавирусом официально подтверждено у 1853 человек, 742 из них получают помощь в медицинских учреждениях, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии 621 человек выздоровел, 25 - умерли.

Объем выпуска масок вырос в 70 раз

Предприятия Смоленской области выпускают около 360 тыс. защитных масок в сутки, что в 70 раз больше, чем производилось в начале периода пандемии коронавирусной инфекции.

"Если в первые недели этой работы у нас только одно предприятие выпускало защитные маски и производило пять тысяч масок в сутки, то за истекший период мы в 70 раз увеличили данный показатель: сейчас у нас производят маски более 20 предприятий, и мы производим 360 тыс. масок в сутки", - сказал Островский.

По словам губернатора, увеличению объема выпуска средств индивидуальной защиты способствовало перепрофилирование предприятий региона.