Глава Минобрнауки рассказал, выпускники каких специальностей наиболее востребованы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Выпускники медицинских и педагогических направлений, а также специалисты по цифровым технологиям высоко востребованы на рынке труда в России. В выпуске 2020 года их более 100 тыс., сообщил в среду министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Востребованность выпускников медицинских и педагогических направлений и специальностей, специалистов по цифровым технологиям, традиционно высока. Их в выпуске этого года более 100 тыс. человек", - сказал министр на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

Фальков сообщил, что всего в 2020 году на рынок труда выйдут порядка 410 тыс. выпускников российских вузов, из них 267 тыс. выпускников очного бакалавриата и специалитета. По словам министра, более 20% российских студентов намерены после выпуска пойти в магистратуру, аспирантуру или ординатуру. Фальков сообщил, что выпускники, поступавшие на условиях целевого приема и целевых договоров, практически обеспечены рабочими местами.

"Практически обеспечены рабочими местами те, кто поступал и учился на условиях целевого приема и по целевым договорам. Таких более 40 тыс. выпускников", - сообщил он. По словам Фалькова, у остальных выпускников с поиском работы дело может обстоять сложнее.

В вузах России функционируют 207 центров карьеры, куда каждый год обращаются за консультациями 61% выпускников, рассказал министр.

"В настоящее время уже имеются лучшие практики содействия по трудоустройству выпускников. В частности, на базе вузов действуют специализированные структурные подразделения - центры утере и трудоустройства. Сейчас в вузах таких центров 207, в них ежегодно обращаются 61% выпускников", - сказал он.

Исследования и разработки

Фальков сообщил, что Минобрнауки РФ рассчитывает привлечь в сектор исследований и разработок не менее 10 тыс. выпускников 2020 года.

"Отдельные меры поддержки выпускников текущего года могут выступить дополнительным инструментом достижения национальных целей развития страны, в частности, национальным проектом "Наука" предусматривается вхождение России в пятерку ведущих научно-технических держав мира. Без устойчивого притока в сектор исследования и разработок молодежи нам сложно будет достигнуть эту амбициозную цель, поэтому предлагается реализовать специальные меры привлечения выпускников 2020 года на исследовательские позиции в вузы и научные организации", - сказал Фальков. По его словам, планируется привлечь не менее 10 тыс. выпускников.

Он добавил, что речь идет о стартовых позициях. "Можно субсидировать часть затрат научных и образовательных организаций, связанных с приемом на работу выпускников этого года на должности исследователей. При этом возможность трудоустройства должны получить выпускники всех уровней образования", - подчеркнул Фальков.

Фальков считает, что региональные вузы должны получить приоритет в программе привлечения выпускников 2020 года на работу в исследовательский и научный сектор.

"Учитывая дефицит научных кадров в регионах, предлагаем в приоритетном порядке реализовать данную меру поддержки прежде всего в отношении региональных вузов и научных организаций. На наш взгляд, это даст дополнительный импульс к региональному развитию", - сказал Фальков.

По его словам, совместно с Министерством труда планируется сформировать механизм прямого взаимодействия выпускников с работодателями, используя уже существующие сервисы портала "Работа в России".

"Особо хотелось бы отметить, что 28 регионов Российской Федерации уже принимают деятельное участие в трудоустройстве выпускников, реализуя специальные программы по содействию их занятости, в том числе совместно с вузами. Обычно это оплачиваемые стажировки от двух до шести месяцев", - сказал министр.

Также ранее он сообщил, что в апреле более 100 российских вузов создали рабочие места для студентов в рамках инициированной Минобрнауки РФ программы по трудоустройству в условиях пандемии коронавируса. По словам главы Минобрнауки, программа позволит снять социальное напряжение и компенсировать доходы, которые студенты потеряли.