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Пандемия коронавируса нового типа

Москвичи смогут гулять, Кадыров здоров, кошки безопасны. Главное о коронавирусе за 27 мая

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 370 680 случаев заражения, из них новых — 8 338. За сутки умер 161 человек , за весь период — 3 968. 
  • Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до 1 января. 
  • Минтруд предложил временно увеличить размер минимального пособия по безработице втрое. О других предложениях министерства для стабилизации на рынке труда читайте здесь
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о своей болезни и заявил, что абсолютно здоров.
  • Роспотребнадзор сообщил, что человек не может заразиться коронавирусом от кошки. При этом домашние кошки могут заразиться от инфицированных хозяев.
  • На Урале запретили в служении священника, отрицавшего существование коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 171 443 случая заражения, из них новых —  2 140 (самый низкий показатель суточного роста с 23 апреля).
  • Столичные власти собираются в тестовом режиме разрешить жителям города прогулки, они будут проходить по специальному графику. Также с начала лета в городе хотят возобновить работу всей непродовольственной торговли. Подробнее о смягчении режима самоизоляции читайте здесь.
  • Москвичи могут с 27 мая пройти бесплатный тест на антитела к коронавирусу в 30 поликлиниках столицы.

Мир

  • Всего зафиксировано более 5,5 млн случаев заражения, умерли около 350 тыс. человек.
  • В Израиле после 2,5 месяца перерыва возобновили работу рестораны, бары и бассейны.
  • Германия по-прежнему находится в начале пандемии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Пандемия коронавируса нового типа
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