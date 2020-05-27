Москвичи смогут гулять, Кадыров здоров, кошки безопасны. Главное о коронавирусе за 27 мая

Россия
- Всего зафиксировано 370 680 случаев заражения, из них новых — 8 338. За сутки умер 161 человек , за весь период — 3 968.
- Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до 1 января.
- Минтруд предложил временно увеличить размер минимального пособия по безработице втрое. О других предложениях министерства для стабилизации на рынке труда читайте здесь.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о своей болезни и заявил, что абсолютно здоров.
- Роспотребнадзор сообщил, что человек не может заразиться коронавирусом от кошки. При этом домашние кошки могут заразиться от инфицированных хозяев.
- На Урале запретили в служении священника, отрицавшего существование коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 171 443 случая заражения, из них новых — 2 140 (самый низкий показатель суточного роста с 23 апреля).
- Столичные власти собираются в тестовом режиме разрешить жителям города прогулки, они будут проходить по специальному графику. Также с начала лета в городе хотят возобновить работу всей непродовольственной торговли. Подробнее о смягчении режима самоизоляции читайте здесь.
- Москвичи могут с 27 мая пройти бесплатный тест на антитела к коронавирусу в 30 поликлиниках столицы.
Мир
- Всего зафиксировано более 5,5 млн случаев заражения, умерли около 350 тыс. человек.
- В Израиле после 2,5 месяца перерыва возобновили работу рестораны, бары и бассейны.
- Германия по-прежнему находится в начале пандемии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.