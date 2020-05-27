Кравцов: оставшиеся без работы из-за пандемии россияне смогут пройти переобучение

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ подготовило комплекс мер по переобучению и подготовке кадров, потерявших работу из-за пандемии. Об этом в среду заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на рынке труда.

"Мы подготовили комплекс мер по переподготовке и повышению их [оставшихся без работы сотрудников] квалификации. Такое обучение пройдет, во-первых, по коротким программам, и во-вторых, с применением дистанционных технологий", - сказал он.

По словам Кравцова, чтобы предлагаемые людям специальности были действительно востребованы, министерство подробно анализирует региональные рынки труда совместно с Минтрудом. "Для переобучения все программы уже готовы, из них предприятия выберут нужные в соответствии со своими потребностями", - добавил министр.

По его словам, переобучение будет организовано на базе 1,5 тыс. мастерских колледжей. Для участия в программе необходимо на портале "Работа в России" выбрать направление и мастерскую. Старт программы планируется на 15 июня, в завершение - на конец года, добавил Кравцов.

"На первом этапе обучим 110 тыс. человек. При необходимости готовы в разы увеличить охват до полумиллиона человек", - подчеркнул он.

Программа по их синхронизации

По его словам, Минпросвещения и Агентство стратегических инициатив (АСИ) из-за расхождения запросов российских предприятий и возможностей образовательной системы запустили программу по их синхронизации.

"Одна из основных проблем - расхождение программ среднего профессионального образования с реальными потребностями, запросами региональных экономик. Поэтому совместно с Агентством стратегических инициатив организована работа по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного и экономического роста. Она нацелена на синхронизацию запросов предприятий и возможностей образовательной системы", - сказал Кравцов.