Путин призвал уделить особое внимание трудоустройству выпускников вузов в текущих условиях

"Всегда надо заботиться о выпускниках, надо молодым людям плечо подставить и помочь. Но сейчас особая ситуация, и эта работа не должна вестись как обычно, здесь нужно включиться по полной, с работодателями, с коллегами из других ведомств надо продумать все возможные меры по поддержке выпускников", - заявил он на совещании по ситуации на рынке труда.

Путин отметил, что сейчас в России нет системы распределения выпускников вузов и средних специальных учебных заведений, "но в последние годы многое сделано для того, чтобы выстроить прямые отношения между учебными заведениями и будущими работодателями". Он добавил, что работодатели напрямую включены во многие учебные процессы, "ведущие специалисты предприятий участвуют в работе с будущими выпускниками вузов, принимают студентов на практику".

Он попросил главу Минобрнауки, руководителей других ведомств и глав регионов "обратить на это особое внимание в текущей ситуации в этом году".