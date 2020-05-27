Кадыров опроверг слухи о своей болезни

"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек", - заявил Кадыров.

ГРОЗНЫЙ, 27 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров. Об этом он сообщил в прямом эфире в социальной сети Instagram , который проводил его помощник, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

Он отметил, что мусульманский праздник Ураза-Байрам отметил в самоизоляции, дома.

Глава Чеченской Республики сообщил, что с начала пандемии регулярно проходит обследование в Грозном, чтобы обезопасить окружающих. "С начала пандемии два раза компьютерную томографию делал, несколько раз сдавал анализы крови, обычные анализы сдаю, потому что общаюсь с людьми, чтобы не стать переносчиком. Стараюсь, как могу, не заболеть, как и все остальные жители. Каждый человек обязан делать все, чтобы быть здоровым", - добавил Кадыров.

Комментируя появившуюся в Telegram-каналах и СМИ информацию о якобы его госпитализации в Центральную клиническую больницу в Москве, глава Чечни заявил, что ежегодно проходит там диспансеризацию.

"Я как глава республики именно там два раза в год обязан проходить проверку. <...> Не я это придумал, все главы регионов так, - пояснил Кадыров. - Я должен ежегодно проходить диспансеризацию в ЦКБ в Москве как глава субъекта. Если даже я заболел, если бы даже поехал, здесь (в Чечне - прим. ТАСС) я бы помешал сотням людей, отвлекая внимание врачей, министра".

Накануне ряд СМИ отметил, что у Кадырова, который во вторник провел заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, якобы на руке замечен катетер. По просьбе Дудаева глава Чечни показал свои руки на предмет отсутствия следов медицинского вмешательства, в том числе от катетера.