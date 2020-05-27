Глава Удмуртии заразился коронавирусом

ИЖЕВСК, 27 мая. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом, сообщается в среду в Telegram-канале оперштаба региона.

"У главы Удмуртии Александра Бречалова положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию", - сказано в сообщении.

Как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Бречалов, повода для госпитализации у него нет.

"Я продолжаю работать в режиме самоизоляции, нахожусь под наблюдением врачей, выполняю все рекомендации, поводов чтобы взять больничный у меня нет. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая", - сказал он.

В новость внесены изменения (19:17 мск) - добавлен комментарий Бречалова.