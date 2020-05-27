Почти 6 тыс. специалистов прошли курсы по лечению пациентов с коронавирусом на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Более 5,8 тыс. специалистов на Ставрополье прошли подготовку по оказанию помощи пациентам с коронавирусом, сообщили в среду журналистам в краевом управлении по информационной политике. В настоящее время в лечении заразившихся коронавирусом задействованы более 4,1 тыс. медиков.

"В Ставропольском крае подготовлены более 5,8 тыс. специалистов из числа медицинских работников для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Среди них врачи, медсестры, ординаторы, преподаватели Ставропольского государственного медицинского университета и волонтеры", - говорится в сообщении.

Дополнительную подготовку, в частности, проходят хирурги, которые осваивают основы проведения искусственной вентиляции легких при вирусных пневмониях. До конца мая 2020 года специальную подготовку пройдут 402 медика, в июне - еще около 100 специалистов. По информации краевого Минздрава, в настоящий момент к оказанию помощи пациентам с коронавирусом привлечены 1134 врача и более 3 тыс. представителей среднего медицинского персонала.

В Ставропольском крае с начала пандемии зафиксировано 2 158 случаев коронавируса, в настоящий момент в тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся 32 пациента. За все время в крае умерли 42 человека с коронавирусом, выписаны из больниц после выздоровления 866 пациентов.