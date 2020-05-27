Одна пятая часть взрослого населения Дагестана пройдет диспансеризацию до конца года

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Более 20% взрослого населения Дагестана будет охвачена диспансеризацией до конца 2020 года, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"На 2020 год Минздравом республики утвержден план-график проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения. Согласно этому плану-графику в республике в 2020 году подлежат диспансеризации 462 696 человек (21% взрослого населения)", - сообщили в министерстве. При этом отмечается, что возобновление проведения диспансеризации начнется при благоприятной эпидемиологической ситуации в республике.

В министерстве рассказали, что за январь - март 2020 года диспансеризацию прошли 37 743 человека, что составляет 131% от планируемого количества на первый квартал этого года. "Кроме диспансеризации по утвержденному плану-графику, в 2020 году должны пройти профилактический осмотр 74 122 человека взрослого населения. За первый квартал этого года профилактические осмотры прошли 33 296 человек (180% от плана за первый квартал), что составляет 45% от годового плана", - добавили в министерстве.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что диспансеризация в России будет возобновлена, как только появится такая возможность. Распоряжение правительства РФ о приостановке проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения из-за коронавируса было опубликовано в марте. Мера действует до особого распоряжения правительства РФ.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 27 мая зарегистрировано 4 455 подтвержденных случаев заражения (плюс 161 человек за сутки), 4 161 человек выздоровел, умерли 130 человек. Более 53 тыс. человек обследованы, более 4 тыс. находятся на изоляции.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.