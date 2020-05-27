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В регионах до конца июня разработают планы трудоустройства выпускников техникумов

В колледжах начали действовать центры содействия трудоустройству с привлечением как предприятий малого и среднего бизнеса, так и крупных работодателей, отметил министр просвещения Сергей Кравцов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Планы трудоустройства выпускников техникумов во всех регионах России будут разработаны до конца июня, заявил в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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"В колледжах начали действовать центры содействия трудоустройству с привлечением как предприятий малого и среднего бизнеса, так и крупных работодателей. В целом мы наладили комплексный анализ планируемого трудоустройства выпускников среднего профессионального образования, до конца июня во всех регионах будут разработаны планы действий для каждого колледжа по трудоустройству выпускников", - сказал он на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по ситуации на рынке труда.

По словам министра, выпускникам, которые после колледжа захотят открыть собственное дело, оформить самозанятость, Минпросвещения окажет консультационную и методическую помощь.

"В том числе с использованием онлайн-ресурса "Бизнес-навигатор" малого и среднего предпринимательства. Подскажем, какие меры поддержки малого и среднего бизнеса индивидуальных предпринимателей, самозанятых вводились в последние месяцы", - добавил Кравцов.

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Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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