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Пандемия коронавируса нового типа

Священная для мусульман мечеть "Аль-Акса" в Иерусалиме вновь открывается для молитв

Глава Управления вакуфов предупредил, что "пребывание в священном месте потребует от мусульман соблюдения необходимых санитарных требований с целью не допустить распространения нового коронавируса"

ТАСС, 27 мая. Третье по значимости священное для мусульман место - иерусалимская мечеть Аль-Акса, закрытая из-за угрозы эпидемии коронавируса, - вновь откроется для молитв в ближайшее воскресенье. Такое решение, как сообщила в среду иорданская газета Al-Rai, было принято Управлением вакуфов (религиозной собственности) Иерусалима.

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Как отметил глава Управления шейх Иззам аль-Хатыб, "Аль-Акса откроет свои двери для верующих утром в воскресенье, 31 мая".

Он предупредил, что "пребывание в священном месте потребует от мусульман соблюдения необходимых санитарных требований с целью не допустить распространения нового коронавируса". По словам шейха аль-Хатыба, уже началась подготовка к открытию Аль-Акса, включая наведение порядка на прилегающих к мечети площадях и размещение специальных меток для соблюдения социальной дистанции между верующими.

Во вторник палестинские власти объявили об открытии базилики Рождества Христова в Вифлееме и мечети Ибрагими в Хевроне после почти трех месяцев карантина, вызванного пандемией нового коронавируса.

К настоящему моменту в Палестине выявлены чуть более 600 случаев заражения новым коронавирусом, 475 человек выздоровели, пять человек умерли.

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