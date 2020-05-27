Минпросвещения предложило новые условия получения аттестата об основном общем образовании

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Аттестат об основном общем образовании смогут получит выпускники девятых классов российских школ, имеющие итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" и "зачет" за собеседование по русскому языку. Это следует из проекта приказа Минпросвещения РФ, опубликованного в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку", - говорится в документе.