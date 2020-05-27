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ВОЗ объявила о создании фонда для сбора средств со стороны общественности

ЖЕНЕВА, 27 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала фонд для сбора средств со стороны общественности. Об этом объявил в среду на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Чтобы ВОЗ могла реализовывать поставленные задачи, существовала явная необходимость расширить донорский пул и повысить объемы финансирования, - отметил он. - С февраля 2018 года мы неустанно работали на этом направлении, и спустя два года отрадно объявить об официальном запуске фонда ВОЗ. Это является неотъемлемой частью нашей работы по мобилизации ресурсов, чтобы расширить число тех, кто может внести взносы в организацию".

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Тедрос Аданом Гебрейесус
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