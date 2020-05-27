НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге оштрафовали за нарушение санитарных норм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Суд в Петербурге вынес постановление о назначении 100 тыс. рублей штрафа НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, суд установил, что персонал больницы неправильно носил или не носил вовсе средства индивидуальной защиты (СИЗ), пациенты и персонал пользовались одной столовой, в учреждении не было месячного запаса СИЗ.

"Фрунзенский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности ГБУ СПБ НИИ СП им. И. И. Джанелидзе за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Установлены следующие нарушения: часть персонала не использует СИЗ, часть персонала - использует с нарушением, установлено использование общей столовой как персоналом, так и пациентам, не ведутся листы наблюдения за контактным персоналом, не отменены врачебные и сестринские конференции, на 27 апреля отсутствовал месячный запас СИЗ и дезинфицирующих средств различного химического состава", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, суд установил, что перемещение персонала между структурными подразделениями осуществляется свободно, не проводится учет и регистрация случаев инфекций, связанных с оказанием медпомощи (внутрибольничная пневмония). По состоянию на 11 мая прием пациентов осуществляется в пяти специально выделенных смотровых, однако, ожидание пациентов происходит в общем приемном зале.

Представители Роспотребнадзора в судебном заседании пояснили, что руководством больницы устранено большинство нарушений изложенных в протоколе об административном правонарушении, не возражали против назначения наказания в виде административного штрафа ниже, чем предусмотрено санкцией статьи (максимальный штраф - до 500 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в течение апреля в НИИ заразились коронавирусной инфекцией 111 сотрудников. В период пандемии институт не перепрофилировали для оказания помощи пациентам с коронавирусом, он наряду с еще двумя учреждениями продолжает оказывать экстренную медицинскую помощь.

НИИ скорой помощи им. Джанелидзе создан в 1932 году и является одним из крупнейших лечебных и научных учреждений России. Кроме того, институт выступает головным медучреждением комитета по здравоохранению Петербурга, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи в полном объеме при неотложных состояниях, в чрезвычайных ситуациях и при техногенных катастрофах.