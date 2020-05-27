Шеф бюро Bloomberg в России отказалась от встречи с депутатами Госдумы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Руководитель бюро агентства деловых новостей Bloomberg в России Торри Кларк-Ширнина не станет отвечать на вопросы депутатов Госдумы на тему освещения борьбы с распространением коронавирусой инфекции в РФ, она отказалась от встречи. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.

"Да, встреча с Торри Кларк не состоится. В самый последний момент они отказались", - сказал депутат. Шхагошев связал этот отказ с недавними публикациями Bloomberg о количестве больничных коек в России, а также о рейтинге президента РФ Владимира Путина, которые оказались недостоверными. "Они не могут никак на это ответить", - убежден депутат.

Он также сослался на данные своих источников о том, что Bloomberg "будет заниматься вбросами" и дальше в рамках общей политики, проводимой властями США. "Это обнажает их политику вмешательства", - добавил Шхагошев, напомнив также о недавнем заявлении спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Вашингтон действует через подконтрольные ему СМИ и блогеров.

Российское посольство в США ранее призвало редакцию Bloomberg принести извинения за содержащуюся в материале агентства дезинформацию об уровне доверия президенту РФ. В дипмиссии пояснили, что в материале агентства "со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому показатели составляют 27%", тогда как реальный рейтинг составляет 67,9%.

До этого Bloomberg внесло правку в опубликованный на его сайте материал о распространении коронавируса в России после того, как посольство РФ в Вашингтоне потребовало опровержения. Дипмиссия разместила сообщение на своей странице в Facebook, в котором отмечалось, что автор указанной публикации поменяла местами статистические данные Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).