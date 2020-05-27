Сайт о жизни Ленинграда в период холодной войны появился в день 317-летия города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Историко-образовательный проект, посвященный истории Ленинграда в годы холодной войны, запустили в Санкт-Петербурге в день 317-летия города. Как сообщили ТАСС в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" в Санкт-Петербурге (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург), разработавшем проект-сайт, в дальнейшем он станет основой для интерактивного гида и экскурсионных маршрутов по самым известным местам города 70-80-х годов, в том числе культовому кафе "Сайгон" и магазину "Березка".

"Сайт "Наследие и память о холодной войне" запустила команда студентов НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, проект рассказывает о локациях Ленинграда, игравших значимую роль в городе в эпоху противостояния, о жизни людей за "железным занавесом". В список попали в том числе места, уже не существующие в Петербурге, например, магазины "Березка". В будущем команда проекта планирует запустить серию экскурсий о наследии холодной войны в культурной, экономической и политической жизни города", - сказали в пресс-центре вуза.

Все локации, о которых рассказывают в проекте, исследователи нанесли на Google-карту. На ее основе планируют разработать интерактивный гид по местам памяти о холодной войне, а также для экскурсий по городским маршрутам. "Команда планирует создать несколько тематических экскурсий и адаптировать их как под иностранную, так и под русскоязычную аудиторию", - рассказали в пресс-центре.

История через топонимику

Проект состоит из четырех разделов, в которых собраны фото и информация о локациях, отражающих различные стороны жизни ленинградцев в те времена. Первый раздел "Точки противостояния" рассказывает о местах, которые отсылают к противостоянию держав: Будапештская и Белградская улицы, станция метро "Звездная", парк Интернационалистов. Во втором разделе - "Векторы коммуникации" - собраны туристические места - Каменный остров, Государственная резиденция К-2 и другие. Третий раздел "Культурная и спортивная дипломатия" рассказывает о соревновании спортивных и культурных достижений США и СССР, а в последнем разделе "Повседневность эпохи холодной войны" можно узнать о быте горожан: увидеть рынок "Юнона", петербургскую "Апрашку" (Апраксин Двор).

О влиянии западной культуры на ленинградскую молодежь расскажут в материале проекта о легендарном кафе "Сайгон", которое посещали Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Сергей Довлатов. В будущем на сайте появятся новые разделы с местами, рассказывающими о научной жизни Ленинграда и дружественной дипломатии между СССР и Финляндией.

"Холодная война" - термин, который используют для обозначения конфронтации социалистического и капиталистического блоков и конкретно СССР и США. Начало холодной войны чаще всего связывают с введенной в марте 1947 года доктриной президента Трумэна, включавшей формулировку политики "сдерживания" действий СССР. Формально и юридически период холодной войны был завершен 1 февраля 1992 года, когда президенты России и США Борис Ельцин и Джордж Буш - старший подписали Кэмп-Дэвидскую декларацию.