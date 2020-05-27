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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав утвердил рекомендации по определению первопричины смерти у людей с коронавирусом

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"В основу рекомендаций положены новые принципы, установленные Международной классификацией болезней Всемирной организации здравоохранения (МКБ-10) с учетом Международных методических рекомендаций по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти. Предлагаемые в рекомендациях, утвержденных Минздравом, подходы к кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, основаны на глубоком изучении течения COVID-19 и его влияния на организм в целом и позволят получить наиболее актуальные, объективные и детализированные статистические данные об этом заболевании, более широко оценить влияние инфекции на население и течение болезни".

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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