Минздрав разъяснил принцип включения в статистику заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Граждане, у которых выявлен новый коронавирус, но отсутствуют жалобы, не должны включаться в статистику заболеваемости. Это следует из методических рекомендаций Минздрава РФ по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с новой коронавирусной инфекцией, опубликованных в среду на сайте министерства.

"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", - говорится в документе.