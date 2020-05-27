Москва направит первые бригады врачей в Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край

"Мэр Москвы во время совещания с президентом России сообщил, что Москва направит бригады врачей в регионы для помощи в борьбе против коронавируса. Первые мультидисциплинарные бригады врачей на две недели отправятся в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан и в Забайкальский край. Также в регионы будут направлены средства защиты, медикаменты и необходимое оборудование для лечения коронавирусной инфекции", - сказала Ракова.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Первые бригады медиков из Москвы отправят на две недели в Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан и в Забайкальский край для помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В будущем такие же бригады врачей отправятся в Псков и Владимир. Медики проведут в регионах около двух недель. В регионы отправятся шесть бригад врачей по шесть человек. По словам заммэра, сейчас снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет оказать практическую помощь регионам. С собой они возьмут запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование. В состав мультидисциплинарных бригад войдут высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые имеют опыт борьбы против коронавируса.

В составе бригад будут пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры. Возглавят бригады врачи-хирурги с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. Старшими врачами бригад станут медики из наших перепрофилированных стационаров - из НИИ имени Н.В. Склифосовского, ГКБ имени В.В. Виноградова и ГКБ имени Л.А. Ворохобова, Госпиталя ветеранов войн №1, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева и больницы города Московский.

"Врачи будут укомплектованы полными наборами средств индивидуальной защиты для старта работы. Так, первыми рейсами будут отправлены более 7 тыс. защитных костюмов, респираторов, высоких бахил, почти 45 тыс. медицинских перчаток, 16 тыс. медицинских масок, более 2,3 тыс. медицинских халатов, более 1,2 тыс. защитных очков многоразового использования. Дополнительные средства индивидуальной защиты отправятся в регионы грузовыми самолетами", - перечислила Ракова.

Кроме того, будет направлен запас медикаментов в размере более 200 тыс. упаковок общей суммой более 280 млн. рублей. Также для лечения коронавируса в субъекты будет доставлено медицинское оборудование - более 25 медицинских кислородных концентраторов, более 40 аппаратов ИВЛ, тепловизоры, более 300 тыс. экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.