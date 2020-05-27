Школьников начнут тестировать на наркотики с 13 лет

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Социально-психологическое тестирование школьников на употребление наркотических средств и психотропных веществ будут проводить начиная с 7 класса. Приказ Министерства просвещения РФ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет, начиная с седьмого класса обучения в общеобразовательной организации", - говорится в документе.

В старом приказе нижняя планка возраста для тестирования не была указана. Предыдущим порядком проведения социально-психологического тестирования проверка учеников, достигших возраста 15 лет, проводилась при наличии их согласий в письменной форме, не достигших возраста 15 лет - при наличии согласия одного из родителей. В новом документе эти требования сохранены.

Отмечается, что тестирование будет ежегодным. Оно предполагает заполнение анкет, содержащих вопросы, целью которых является определение вероятности вовлечения учеников в потребление наркотических средств и психотропных веществ. Каждый участник может в любое время отказаться от тестирования.