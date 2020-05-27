Крым просит отказаться от невыполнимых требований Роспотребнадзора к туризму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Крыма обратились в правительство России с просьбой исключить из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования для пляжей, а также некоторые другие меры. Об этом сообщил в среду на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

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Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию. В пресс-службе Минтуризма Крыма сообщали, что требования будут доработаны с учетом мнения крымского бизнеса.

"Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций. В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион. Также мы просим отменить норму, обязывающую в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор. Но, конечно, при этом обязательными условиями остаются неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм, госпитализация больных и так далее", - написал Аксенов.

Он также отметил, что важный вопрос касается работы пляжей. "Пользователи пляжей, согласно требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям", - добавил глава Крыма.

Сейчас власти региона ждут решения федерального центра, отметил Аксенов. "Просим всех представителей курортного бизнеса в течение двух дней сообщить, какие еще моменты и требования Роспотребнадзора, на ваш взгляд, являются невыполнимыми и мешают возобновлению работы ваших предприятий", - написал он.