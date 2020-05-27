ВОЗ не рекомендует использование гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19

ЖЕНЕВА, 27 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по-прежнему не рекомендует использование гидроксихлорохина в качестве лекарства от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы уже говорили о том, что не рекомендуем использование гидроксихлорохина против COVID-19", - сказал он, напомнив, что ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина, чтобы проверить их безопасность. "Как только мы завершим эти испытания, мы будем готовы возобновить использование данного препарата", - указал Райан, подчеркнув, что гидроксихлорохин "продемонстрировал свою эффективность в лечении малярии и волчанки".

"Обеспокоенность, которая касается данного препарата, связана только с лечением COVID-19. Достаточных эмпирических данных, чтобы продемонстрировать его эффективность для лечения или профилактики COVID-19, нет", - констатировал представитель ВОЗ.

25 мая генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от заболевания, вызванного коронавирусом.

В марте президент США Дональд Трамп выступил за широкое использование этого средства для лечения COVID-19. Позже он заявил, что сам регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики инфицирования.