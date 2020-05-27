Суд отклонил жалобу женщины, отказывавшейся покидать ветхий новгородский дом престарелых

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Новгородский облсуд в среду рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу пенсионерки, которую в конце апреля по решению райсуда переселили из аварийного Дома ветеранов в Великом Новгороде в другое соцучреждение. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Новгородской области.

Женщина несколько месяцев отказывалась покидать ветхое здание. "Сегодня решение по Дому ветеранов [Великий Новгород] вступило в законную силу, суд апелляционной инстанции оставил его без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сообщил собеседник агентства.

Информация о переселении пенсионеров из Дома ветеранов в Великом Новгороде появилась в декабре прошлого года, необходимость такой меры региональные власти аргументировали аварийным состоянием здания. На его месте анонсировали стройку нового интерната. В местных СМИ во время переселения публиковались сообщения, что некоторые пенсионеры отказываются уезжать, опасаются, что в других интернатах в районах области условия хуже. Региональное управление СК РФ по этому поводу проводило проверку. Последнюю постоялицу аварийного интерната пытались переселить через суд дважды, только в апреле такое решение судом было принято.

Как ТАСС сообщал ранее со ссылкой на заявления властей региона, на месте аварийного здания Дома ветеранов в Великом Новгороде будет построено новое учреждение для престарелых и инвалидов с геронтологическим отделением и более комфортными условиями для жизни людей. Старт строительства, финансирование для которого планируется обеспечить в рамках нацпроекта "Демография", запланирован на 2021 год. Предполагается, что в обновленном учреждении в Великом Новгороде пенсионеры будут жить в одноместных или двухместных комнатах, для них организуют творческие мастерские, парикмахерские, залы для занятия спортом, музыкальные классы.

Министерство труда и социальной защиты региона также ранее сообщало, что расселение здания новгородского Дома ветеранов 1988 года постройки вызвано аварийным состоянием постройки, экспертизы показали деформацию конструкций.