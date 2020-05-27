Правила прогулок и спорта на свежем воздухе для москвичей. Главное

Никаких пропусков для прогулок и занятий спортом не нужно.

С 1 июня масочный и перчаточный режим в столице будет усилен. Все жители города будут обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания, покидая свои дома.

На работе, в магазинах, аптеках, центрах "Мои документы" и любых других учреждениях, а также в общественном транспорте нужно использовать перчатки.

Также при себе стоит иметь документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свиде­тельство о собственности, договор аренды).

При этом брать с собой оригиналы необязательно - подойдут копии или скриншоты на смартфоне.