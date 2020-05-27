Правила прогулок и спорта на свежем воздухе для москвичей. Главное

С 1 июня москвичи смогут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Московские парки и зеленые территории вновь будут открыты, но с небольшими ограничениями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Прогулочный режим" в столице вводится в порядке эксперимента с 1 по 14 июня.
Кто может выходить на прогулку
Практически все, включая лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
При этом по-прежнему нельзя покидать дома тем, кто болеет COVID-19, имеет подозрение на коронавирусную инфекцию или признаки ОРВИ, а также совместно проживающим с ними лицам. Остаться дома должны и те, кто обязан соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача.
Что нужно иметь при себе
Никаких пропусков для прогулок и занятий спортом не нужно.
С 1 июня масочный и перчаточный режим в столице будет усилен. Все жители города будут обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания, покидая свои дома.
На работе, в магазинах, аптеках, центрах "Мои документы" и любых других учреждениях, а также в общественном транспорте нужно использовать перчатки.
Также при себе стоит иметь документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды).
При этом брать с собой оригиналы необязательно - подойдут копии или скриншоты на смартфоне.
Как часто и надолго ли можно выходить на прогулку
Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно каждый день, но только с 5:00 до 9:00 утра. На обычные прогулки можно будет выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю - два раза в будни и один раз в выходные.
График "прогулочных дней" для жителей каждого дома можно будет посмотреть на mos.ru, "Яндексе" и в мобильных приложениях.
Где можно гулять
Гулять и заниматься спортом можно в парках, скверах, во дворах и на улицах, а также природных территориях. При этом рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания.
В случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен: если в парк придет слишком много людей, его могут временно закрыть.
Перед прогулкой можно будет заранее на "Яндексе" оценить загруженность конкретного места и понять, стоит ли туда идти.
Как вести себя во время прогулок и занятий спортом
Соблюдать социальную дистанцию.
Не пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, а также любыми другими объектами, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции.
А пользоваться транспортом и спортинвентарем можно
Пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем, запрещается, но брать с собой велосипеды, самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь можно.