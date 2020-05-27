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Правила прогулок и спорта на свежем воздухе для москвичей. Главное

© Владимир Гердо/ТАСС

С 1 июня москвичи смогут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Московские парки и зеленые территории вновь будут открыты, но с небольшими ограничениями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Прогулочный режим" в столице вводится в порядке эксперимента с 1 по 14 июня.

Кто может выходить на прогулку

?

Практически все, включая лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

При этом по-прежнему нельзя покидать дома тем, кто болеет COVID-19, имеет подозрение на коронавирусную инфекцию или признаки ОРВИ, а также совместно проживающим с ними лицам. Остаться дома должны и те, кто обязан соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача.

Что нужно иметь при себе

?

Никаких пропусков для прогулок и занятий спортом не нужно.

С 1 июня масочный и перчаточный режим в столице будет усилен. Все жители города будут обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания, покидая свои дома.

На работе, в магазинах, аптеках, центрах "Мои документы" и любых других учреждениях, а также в общественном транспорте нужно использовать перчатки.

Также при себе стоит иметь документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свиде­тельство о собственности, договор аренды).

При этом брать с собой оригиналы необязательно - подойдут копии или скриншоты на смартфоне. 

Как часто и надолго ли можно выходить на прогулку

?

Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно каждый день, но только с 5:00 до 9:00 утра. На обычные прогулки можно будет выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю - два раза в будни и один раз в выходные.

График "прогулочных дней" для жителей каждого дома можно будет посмотреть на mos.ru, "Яндексе" и в мобильных приложениях. 

Где можно гулять

?

Гулять и заниматься спортом можно в парках, скверах, во дворах и на улицах, а также природных территориях. При этом рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания.

В случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен: если в парк придет слишком много людей, его могут временно закрыть.

Перед прогулкой можно будет заранее на "Яндексе" оценить загруженность конкретного места и понять, стоит ли туда идти. 

Как вести себя во время прогулок и занятий спортом

?

Соблюдать социальную дистанцию.

Не пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, а также любыми другими объектами, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции. 

А пользоваться транспортом и спортинвентарем можно

?

Пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем, запрещается, но брать с собой велосипеды, самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь можно.

 

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