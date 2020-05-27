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Собянин: "прогулочный режим" в Москве вводится в порядке эксперимента на две недели

"Прогулочный режим" в Москве вводится в порядке эксперимента на две недели - Собянин.

Пандемия коронавируса нового типа
Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха
Оздоровительные организации смогут открыться не ранее третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса
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