В Москве переведут 5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом в обычный режим работы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Москвы в ближайшее время вернут в обычный режим работы 5 тыс. больничных коек, перепрофилированных ранее для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

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"Снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. В ближайшие недели порядка 5 тыс. коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы", - написал мэр в своем блоге.

Он уточнил, что госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности. Первые дни пациенты будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию. Плановое лечение будет начинаться только после получения отрицательных тестов.

"При этом будет сохранен достаточный резерв коронавирусных коек, которые могут быть использованы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации", - заключил Собянин.