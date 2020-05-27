Военные дали салют в честь 317-летия Петербурга, впервые посвятив залп медикам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Артиллеристы Западного военного округа дали салют из 30 залпов из Петропавловской крепости в честь 317-летия Санкт-Петербурга, которое город отмечает в среду. Как сообщили в пресс-службе округа, один из залпов впервые за историю проведения салютов посвятили медицинским работникам.

"Сегодня военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии произвели праздничный артиллерийский салют в ознаменование 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга. Впервые один из залпов был посвящен медицинским работникам города", - говорится в сообщении.

В полдень в Петропавловской крепости произвели традиционный полуденный выстрел. Право произвести выстрел в этом году также получили медицинские работники. По данным пресс-службы аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, выстрел произвели главные врачи города - Денис Гусев (клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина), Максим Кабанов (Госпиталь для ветеранов войн), а также Людмила Исанкина (Детская городская клиническая больница №5 им. Н. Ф. Филатова), Валерий Стрижелецкий (Городская больница Святого Георгия) и Владимир Волчков (Городская многопрофильная больница №2).

"Период противодействия коронавирусу - уже неотъемлемая часть истории родного города. Золотыми буквами будут вписаны в летопись города имена более 80 тыс. медиков, которые самоотверженно, зачастую рискуя своим здоровьем, спасают жизни людей", - процитировала пресс-служба Эргашева.

Более 100 мероприятий

В программу празднования 317-летия Петербурга включены более 100 различных мероприятий, однако почти все они проходят в онлайн-режиме из-за ограничений, введенных в городе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В День города получила продолжение акция "Книги врачам", о старте которой ранее объявила старейшая в Петербурге больница - Мариинская, в период пандемии перепрофилированная под лечение больных с новой коронавирусной инфекцией.

Один из городских книжных магазинов подарил врачам и пациентам стационара более трехсот книг, в том числе сборники стихов, кулинарные книги и классику мировой и русской художественной литературы, рассказали ТАСС в пресс-службе медучреждения. Идея акции состоит в том, чтобы организовать мобильную библиотеку на территории больницы, где сейчас в условиях пандемии вынуждены жить врачи и выздоравливающие.

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