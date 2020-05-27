Пожаловавшихся водителей скорой помощи в Пермском крае обеспечат медицинскими масками

ПЕРМЬ, 27 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил обеспечить средствами индивидуальной защиты (СИЗ) водителей скорой помощи из Березников, которые пожаловались на то, что не обеспечены медицинскими масками. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее в среду в местных СМИ и социальных сетях появился видеоролик, на котором водители скорой помощи из Березников рассказали, что работают без средств индивидуальной защиты, а также им не доплачивают за работу с зараженными коронавирусом.

"Дмитрий Махонин поручил министерству социального развития проработать вопрос обеспечения водителей скорых масками из благотворительного фонда по борьбе с коронавирусом. Кроме того, глава региона попросил прокуратуру подключиться к вопросу и провести проверку деятельности подрядчика", - отмечается в сообщении.

Махонин подчеркнул, что средства в бюджете на приобретение масок и других средств защиты имеются. Ранее власти сообщали, что увеличили резервный фонд Пермского края в связи с пандемией с 500 млн до 5 млрд рублей, а в благотворительный фонд поступило более 155 млн рублей. Также всем медработникам региона, которые работают с зараженными пациентами начислили положенные стимулирующие выплаты, в том числе и сотрудникам скорой помощи, включая водителей.

По словам заместителя министра здравоохранения Пермского края Евгения Камкина, водители работают на аутсорсинге и обеспечение их средствами индивидуальной защиты входит в обязанности руководителей подрядных организаций. "Это прописано в указе губернатора, в том числе с отсылками к организации работы в таком санэпидрежиме. Тем не менее, понимая значимость вопроса, главврачи отделений скорой помощи дополнительно обеспечивают масками врачей и водителей скорой помощи. Такая практика есть и в Перми, и в Березниках", - рассказал он.

В Пермском крае подтверждено 1 495 случаев инфицирования, 796 человек выздоровели, 49 умерли, их них 21 человек из-за коронавируса.