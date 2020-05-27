Обследования в новом Центре ядерной медицины в Кирове в 2020 году пройдут 1,5 тыс. человек

КИРОВ, 27 мая. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. жителей Кировской области и близлежащих регионов смогут пройти обследования с использованием позитронно-эмиссионной томографии в Центре ядерной медицины, который откроется в Кирове в конце июня 2020 года, сообщил в четверг на губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Сегодня с коллегами посетили площадку будущего ПЭТ Центра. Открытие Центра ядерной медицины позволит нам внедрить новое направление высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями. Мы планируем, что уже в 2020 году обследование на позитронно-эмиссионном томографе пройдут 1 500 человек, в 2021 - 3 000 человек. Центр примет первых пациентов уже в августе этого года", - написал Васильев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .

Он уточнил, что медицинские услуги в Центре ядерной медицины будут оказывать по территориальной программе ОМС. Также пройти обследования здесь смогут жители близлежащих регионов - Республики Коми, Республики Марий Эл, Удмуртии и Архангельской области. По словам Васильева, сейчас помещения ремонтируют, после чего центр оснастят медицинским оборудованием, в том числе позитронно-эмиссионным томографом. Работа на объекте идет в соответствии с графиком.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.