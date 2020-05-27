Салоны красоты, сауны и спортзалы остаются закрытыми в Москве после 1 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Места развлечений, кинотеатры, спортзалы и салоны красоты остаются закрытыми в Москве после 1 июня. Об этом сообщил в среду в эфире радиостанции "Эхо Москвы" первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

Второй этап смягчения ограничений. Как Москва будет жить с 1 июня

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня 2020 года власти Москвы начинают второй этап смягчения ограничений. Работу возобновят многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки.

"В Москве [после 1 июня] остаются закрытыми кинотеатры, театры, спортзалы, развлекательные организации. Ряд услуг, в том числе сауны и бани, массаж и косметические услуги", - сказал Немерюк.

По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. Кроме того, в своем блоге в среду мэр сообщил, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы "на удаленке" и звать в Москву гостей.