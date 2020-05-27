Нижегородский губернатор поручил главам муниципалитетов следить за возведением детсадов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Главы муниципалитетов Нижегородской области должны лично контролировать ход строительства детских садов в своих районах, сообщил журналистам в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"С учетом опыта предыдущего года, а также в целях своевременного завершения строительства детских садов прошу глав местного самоуправления взять под личный контроль вопрос сокращения сроков подготовки конкурсной документации и устранения замечаний по итогам госэкспертизы", - пояснил Никитин.

Он отметил, что главы будут контролировать вопросы проведения конкурсных процедур, разработку проектно-сметной документации и следить за ходом строительства объектов. В 2020 году в Нижегородской области в рамках реализации национального проекта "Демография" запланировано строительство 20 детских садов, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2021 год. По 11 детским садам проектно-сметная документация находится в разработке. К началу июля ожидается заключение госэкспертизы в отношении шести объектов в Нижнем Новгороде и еще пяти - в районах Нижегородской области: в Арзамасе, Выксе, Кулебаках, городе Бор и Богородском районе.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.