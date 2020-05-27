Прокуратура внесла представление главе ярославского правительства из-за невыплат медикам

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Прокуратура Ярославской области внесла представление председателю правительства Ярославской области Дмитрию Степаненко из-за неполных выплат надбавок работникам скорой помощи Угличской районной больницы за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее сотрудники скорой помощи Угличской ЦРБ Ярославской области записали видеообращение, в котором сообщили, что на 21 мая выплаты за апрель получили пять сотрудников.

"Прокуратура области внесла представление председателю правительства региона об устранении нарушений, связанных с несоблюдением порядка начисления и выплат денежных средств стимулирующего характера в подведомственных учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

Также Угличская межрайонная прокуратура внесла в больницу представление об устранении нарушений. "В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений")", - информирует пресс-служба.

Прокуратуре удалось установить, что шестерым сотрудникам бригад скорой помощи, работавшим с зараженными коронавирусом, надбавки выплачивались в полном объеме. Стимулирующие выплаты также получили 43 сотрудника больницы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. При этом отдельным сотрудникам выплаты были неправильно рассчитаны либо вообще не выплачивались из-за отсутствия в больнице четких критериев отнесения работников к категории персонала, взаимодействующего с потенциально зараженными.

В Ярославской области за сутки выявлено 82 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 2808. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 616 человек, умерли 13.