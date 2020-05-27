В России учредили медаль имени академика Николая Семашко

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Медаль имени основоположника советского здравоохранения, академика Николая Семашко учреждена в России, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Сегодня официально опубликован зарегистрированный Минюстом России приказ Минздрава России о ведомственной награде - "Медали имени Николая Александровича Семашко", - написал Салагай в своем Telegram-канале.

Он отметил, что награда будет вручаться тем, кто осуществляет деятельность в сфере общественного здоровья, а также вносит большой вклад в развитие системы общественного здоровья, борьбу с поведенческими факторами риска, повышение приверженности населения здоровому образу жизни, пропаганду здорового образа жизни, научные исследования в области общественного здоровья.

По словам Салагая, учреждение награды в честь Семашко не случайно. "Академик Н. А. Семашко заложил профилактические основы советского здравоохранения, стал первым заведующим кафедрой социальной гигиены медицинского факультета МГУ, занимался широким спектром вопросов общественного здоровья: питанием населения, борьбой с эпидемиями, потреблением алкоголя, укреплением здоровьем детей, вопросами школьной гигиены и многим другим", - отметил он.

Николай Александрович Семашко - советский государственный и общественный деятель, академик АМН СССР, нарком здравоохранения РСФСР (1918-1930). Директор Института школьной гигиены АПН РСФСР и Института организации здравоохранения и истории медицины АМН СССР (1947-1949), инициатор создания Центральной медицинской библиотеки, а также Дома ученых Москве.