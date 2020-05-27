АСИ планирует в 2020 году внедрить стандарт кадрового обеспечения во всех регионах России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует до конца 2020 года внедрить во всех 85 регионах России стандарт кадрового обеспечения промышленного и экономического роста, который позволит обеспечить предприятия требуемыми высококвалифицированными специалистами. Об этом сообщил в среду ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков.

"Надеюсь, что мы в Агентстве стратегических инициатив доведем до конца года эту работу. Сейчас в 68 регионах он действует, нам надо выйти на полный охват, чтобы в 100% регионах он работал", - сказал Песков. Работа по внедрению стандарта ведется совместно с Министерством просвещения РФ.

Собеседник агентства отметил, что стандарт призван решить задачу того, чтобы "рынок ориентирован был на человека, а не создавать модель закрепощения на этом рынке труда".

"Важно, чтобы региональные рынки труда были максимально синхронизированы с образовательной системой, потому что она очень часто "запускает" людей в никуда. Если раньше, когда у нас был минимальный уровень безработицы, они все-таки легко находили себя, то сейчас нам нужно гораздо более целевым образом принять человека туда, где его таланты будут наибольшим образом востребованы, где есть максимальный экономический спрос. Если готовить только под уже доказанный спрос, то масштаб программы будет относительно небольшой и эффект будет минимальный. Здесь важно готовить людей опережающим образом, давая им цифровые компетенции", - сказал Песков.

Он считает, что это особенно актуально для профессий программиста, веб-дизайнера, специалиста в области искусственного интеллекта. "Спрос на этом рынке настолько большой, что человек, который эту квалификацию получает, он при необходимости всегда работу находит. И [не стоит] ограничивать его заранее выбранным работодателем. Наоборот, человеку надо предоставлять возможность найти именно своего работодателя", - добавил Песков.

О стандарте

Цель стандарта кадрового обеспечения промышленного и экономического роста - повышение инвестиционной привлекательности регионов за счет наличия качественного кадрового ресурса для запуска новых и обеспечения действующих производств. Он был разработан АСИ в 2016 году и учитывает результаты развития движения WorldSkills в России. В 2016-2017 годах проводилась пилотная апробация стандарта в 20 регионах России.